İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor

“RÜZGAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.