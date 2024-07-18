İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor
Türkiye’nin batısındaki dört ayrı noktada orman yangını var. İzmir’in Bergama ilçesinde dün başlayan orman yangını ikinci gününde, Bursa ve Manisa'daki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Her iki noktada da soğutma çalışmaları yapılırken, bugün yeni orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçeleri ile Balıkesir Altıeylül ve Kütahya Gediz’de de orman yangınları başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken; Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Gaziemir’deki yangın Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. İzmir’e inmek isteyen bazı uçaklar, çevredeki havalimanlarına yönlendiriliyor. Gaziemir'de bazı evler tahliye edildi, 10 saattir devam eden yangına gece de müdahale devam ediyor.
İzmir, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlk yangın haberi İzmir'in Bergama ilçesinden dün akşam saatlerinde geldi.
Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ikinci gününde de sürdü.