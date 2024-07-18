İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor

Türkiye’nin batısındaki dört ayrı noktada orman yangını var. İzmir’in Bergama ilçesinde dün başlayan orman yangını ikinci gününde, Bursa ve Manisa'daki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Her iki noktada da soğutma çalışmaları yapılırken, bugün yeni orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçeleri ile Balıkesir Altıeylül ve Kütahya Gediz’de de orman yangınları başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken; Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Gaziemir’deki yangın Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. İzmir’e inmek isteyen bazı uçaklar, çevredeki havalimanlarına yönlendiriliyor. Gaziemir'de bazı evler tahliye edildi, 10 saattir devam eden yangına gece de müdahale devam ediyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 1

İzmir, Balıkesir ve Kütahya'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlk yangın haberi İzmir'in Bergama ilçesinden dün akşam saatlerinde geldi.

Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ikinci gününde de sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 2

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi müdahale  etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yangının ikinci gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 3

YANGINA MÜDAHALEYE GİDEN EKİP KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı.

Kazada yaralanan Dönertaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 4

GAZİEMİR İLE BUCA ARASINDAKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN

Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 5

GAZİEMİR'E SIÇRADI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Gaziemir'e sıçradı, bazı evler tahliye edildi
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 6

Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 7

Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.

Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 8

"ALEVLERLE MÜCADELEMİZİ GECE DE SÜRDÜRÜYORUZ"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından İzmir'deki orman yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yapılıyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 9

“RÜZGAR SÜREKLİ YÖN DEĞİŞTİRİYOR”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.
İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 10

MSB 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 11

İZMİR'E UÇUŞLAR AKSIYOR

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 12

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 13

BALIKESİR ALTIEYLÜL'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 14

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 15

MANİSA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bir diğer yangın haberi ise Manisa'dan geldi.

Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 16

Avşar Mahallesi’nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 17

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bölge sakinlerinin ellerindeki hortumlarla önlem aldığı görüldü.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 18

BURSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçenin kırsal Çivili Mahallesi’nde ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İki helikopterle havadan, 25 araç ve 87 personel ile karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 19

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 20
İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kütahya’da orman yangını: Bergama’da kaza yapan ekipten 1 kişi yaşamını yitirdi, İzmir’e uçak seferleri aksıyor - 21
DAHA FAZLA GÖSTER