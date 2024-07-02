İzmir metrosundaki kaza anı kamerada: Yürüyen merdiven bir anda ters yönde gitmeye başladı

İzmir metrosunun Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu’ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Dün yaşanan olayda merdiveni kullanan 11 kişi, dengesini kaybederek düştü.

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