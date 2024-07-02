İzmir metrosundaki kaza anı kamerada: Yürüyen merdiven bir anda ters yönde gitmeye başladı
İzmir metrosunun Üçyol İstasyonu’nda 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin bir anda ters yönde hareket etmesiyle düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yürüyen merdivenin hızlıca ters yönde gittiği ve yaralanan kişilerin düştükleri görülüyor.
İzmir metrosunun Konak ilçesindeki Üçyol Metro İstasyonu’ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Dün yaşanan olayda merdiveni kullanan 11 kişi, dengesini kaybederek düştü.