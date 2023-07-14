İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor)
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir’in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bodrum ve Dursunbey’deki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı yangınların olduğu bölgeye gidiyor.
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir'in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.
Urla ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Bodrum ve Dursunbey'deki yangınlar ise sürüyor. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.