İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor)

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Tokat, şunları söyledi:

“Bu yangın, Milas-Bodrum kara yolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bölgemiz, yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında kara yoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallelerini tehdit ediyor.”