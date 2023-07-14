İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor)

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir’in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Bodrum ve Dursunbey’deki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı yangınların olduğu bölgeye gidiyor.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 1

İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum, Balıkesir'in Dursunbey ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.

Urla ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Bodrum ve Dursunbey'deki yangınlar ise sürüyor. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 2

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında saat 14.40 sıralarında yol kenarındaki otların tutuşması ile yangın başladı. Yangın, ormana sıçradı.

Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi.

Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Muğla Milas’ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal ettiği öğrenildi. 

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 3

Yangına ilişkin açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi.

Tokat, “Şu an Bodrum kara yolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse, yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge.” dedi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 4

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Tokat, şunları söyledi:

“Bu yangın, Milas-Bodrum kara yolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bölgemiz, yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında kara yoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallelerini tehdit ediyor.”

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 5

BİR ORMAN YANGINI HABERİ DE BALIKESİR'DEN

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Naipler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangına, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğüne ait tüm görevli ekipler ve yangın müdahale araçlarının tamamı ile 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter sevk edildi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 6

Balıkesir'deki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 7

URLA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Urla ilçesi Demircili koyundaki makilik alanda saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 8

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 3 dozerle müdahale etti.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 9

Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 10

KAHRAMANMARAŞ'TA DA YANGIN

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde de orman yangını başladı.

İlçedeki Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor) - 11

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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