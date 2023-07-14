İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş’ta orman yangınları (Alevlerle mücadele sürüyor)
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla’daki yangın 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, Bodrum ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlar sürüyor.
İzmir’in Urla, Muğla’nın Bodrum ve Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı.
Urla’daki yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Bodrum ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlarda ise alevlerle mücadele sürüyor.