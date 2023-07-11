İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir)

Nisan, mayıs ve haziran aylarının bölge şartlarına göre “serin” geçtiğini anlatan Yaşar, şunları söyledi:

“Havanın ısınması ve sıcaklığın artması bu kadar anormal değil. Olması gerekiyor. Bu sıcaklık tarım ürünleri açısından çok önemli. Özellikle pamukçular bekliyor. Korkulacak bir şey yok ancak işi olmayan perşembe gününden itibaren dışarı çıkmamaya özen göstersin.”