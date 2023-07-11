İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir)

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul’un da aralarında bulunduğu pek çok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, İzmir de 2017 yılından bu yana ilk kez temmuz ayında 40 derecenin üzerini görmeye hazırlanıyor. Yapılan uyarıların ardından kentin kalabalık noktalarından Kordon’un bugün boş kaldığı görüldü.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 1

Meteorolojinin son tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 2

Yetkililer, başta kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak zamanı olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 3

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 4

İzmir’in de aralarında bulunduğu şehirler için uyarılar art arda gelince bugün kentin kalabalık noktalarından Kordon’un boş kaldığı görüldü.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 5

Günün her saati hareketli olan Kordon’da öğle saatlerinde sessizlik hakim olurken, uzmanlar da uyarılarını sürdürüyor.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 6

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 7

Daha önce 2000’li yıllarda sıcaklık rekorunun kırıldığını söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, “İzmir'de sıcaklık rekoru 9 Temmuz 2000'de kırıldı. 23 yıl önce kırılan rekorda sıcaklık 42.6 dereceye ulaşmıştı. Daha sonra sıcaklık 2017'de 40 dereceyi geçmişti. 2 Temmuz 2017 yılından sonra biz hiç temmuz ayında 40 dereceyi görmedik. İlk kez bu cuma 40-41 dereceleri göreceğiz. Belki de yeni rekor kırılacak.” dedi.

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 8

Nisan, mayıs ve haziran aylarının bölge şartlarına göre “serin” geçtiğini anlatan Yaşar, şunları söyledi:

“Havanın ısınması ve sıcaklığın artması bu kadar anormal değil. Olması gerekiyor. Bu sıcaklık tarım ürünleri açısından çok önemli. Özellikle pamukçular bekliyor. Korkulacak bir şey yok ancak işi olmayan perşembe gününden itibaren dışarı çıkmamaya özen göstersin.”

İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 9
İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 10
İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 11
İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 12
İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 13
İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir) - 14
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