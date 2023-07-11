İzmir rekora hazırlanıyor (Kordon bugün boş kaldı, Cuma günü sıcaklık rekoru kırılabilir)
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul’un da aralarında bulunduğu pek çok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, İzmir de 2017 yılından bu yana ilk kez temmuz ayında 40 derecenin üzerini görmeye hazırlanıyor. Yapılan uyarıların ardından kentin kalabalık noktalarından Kordon’un bugün boş kaldığı görüldü.
Meteorolojinin son tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacak.