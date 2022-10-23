İzmir sahilleri yeşile büründü

Deniz marulları olarak da bilinen yosun türü bir süre önce İzmir sahillerinden temizlenmişti. Ancak Bostanlı, Mavişehir ve İnciraltı sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.
Yosunlar, kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla ortaya çıkıyor.
Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya da neden olabiliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahillerde temizlik çalışması başlattı.
Bazı vatandaşlarınsa deniz marullarının içerisinde kano yapması dikkat çekti.