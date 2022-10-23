İzmir sahilleri yeşile büründü

İzmir'de son yıllarda sıkça rastlanan deniz marulları yine boy gösterdi. Denizin rengi tekrar yeşile büründü.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 1

Deniz marulları olarak da bilinen yosun türü bir süre önce İzmir sahillerinden temizlenmişti. Ancak Bostanlı, Mavişehir ve İnciraltı sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 2

Yosunlar, kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla ortaya çıkıyor.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 3

Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya da neden olabiliyor.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 4

Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahillerde temizlik çalışması başlattı.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 5

Bazı vatandaşlarınsa deniz marullarının içerisinde kano yapması dikkat çekti.

İzmir sahilleri yeşile büründü - 6
İzmir sahilleri yeşile büründü - 7
İzmir sahilleri yeşile büründü - 8
İzmir sahilleri yeşile büründü - 9
İzmir sahilleri yeşile büründü - 10

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