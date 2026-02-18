İzmir sahur vakti 2026: İzmir'de sahur saat kaçta? İzmir güncel imsakiye takvimi

Ramazan ayının ilk gününe kısa bir zaman kala, İzmir'de oruç tutmak için hazırlık yapan vatandaşlar sahur vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre, İzmir'deki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 19 Şubat tarihli İzmir sahur vakti bilgisi.