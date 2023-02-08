İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi. Vatandaşlar Türkiye'de yaşanan depremlerden sonra tedirgin olduklarını açıkladı.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 1

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 25 metre çekildi.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 2

Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 3

Deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 4

Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini yaşadıklarını ve o günleri dün gibi hatırladıklarını belirtti.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 5

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden sonra denizde yaşanan çekilmeden korktuklarını söyledi.

İzmir Seferihisar’da deniz 25 metre çekildi - 6

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