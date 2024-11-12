İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi
İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Anne hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir’den elektrikli soba faciası haberi geldi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.