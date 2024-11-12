İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin, geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Anne hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 1

İzmir’den elektrikli soba faciası haberi geldi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.
İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 3

BEŞ KARDEŞ CAN VERDİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki beş kardeşten üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 4

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.

Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 5

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP, HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.

Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 6

Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların üçünün olay yerinde zehirlenerek, ikisinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 7

Yaşamını yitiren beş kardeşin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 8

Cenazelerin burada yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi - 9

ANNE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Anne Akcan'ın hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

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