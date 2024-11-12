İzmir’de soba faciası: Beş kardeş yangında can verdi

BEŞ KARDEŞ CAN VERDİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki beş kardeşten üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.