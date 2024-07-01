İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde dün yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı. Patlama ilçedeki Barış Manço Caddesi’ni savaş alanına çevirdi. Patlamanın yaşandığı bölgede bu sabah hasar tespit çalışmalarına başlandı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 1

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin ölümü, 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili zarar tespit çalışmalarına başlandı.

Yeni görüntü: İzmir'de binada patlama anı

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 2

İlçede dün meydana gelen patlamanın olduğu sokakta jandarmanın önlemi devam ediyor. Zarar gören iş yerleri ve evlerin olduğu caddeye giriş kapatılmış durumda.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 3

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, sabah saatlerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 4

İzmir Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu da alanda çalışma yapmaya başladı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 5

İş yeri ve evleri hasar gören vatandaşlar da bölgede bulunuyor.

Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara çay ve simit ikram edilirken, Torbalı Belediyesi ekipleri de çadır ve sandalye kurarak hak sahiplerinin bekleyeceği bir alan oluşturdu.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 6

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 7

NE OLMUŞTU?

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 8

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 9
İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 10
İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 11
İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 12
İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 13
İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı - 14
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