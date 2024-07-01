İzmir Torbalı’da patlama sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde dün yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı. Patlama ilçedeki Barış Manço Caddesi’ni savaş alanına çevirdi. Patlamanın yaşandığı bölgede bu sabah hasar tespit çalışmalarına başlandı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.
İzmir’in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin ölümü, 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili zarar tespit çalışmalarına başlandı.