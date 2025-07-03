İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir ve Antalya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ödemiş'teki yangında 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti, Çeşme'deki yangında alevler otoyola indi, Lara'daki yangında ise alevler evlere yaklaştı.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 1

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İzmir ve Antalya'daki yangınlar devam ediyor.

Çeşme'deki yangında İzmir-Çeşme Otoyolu alevler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Antalya Lara'daki yangında ise alevler evlere yaklaştı. Antalya Havalimanı'na uçuşlarda inişlerde zaman zaman aksamalar yaşanıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 2

ÇEŞME

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 3

KUVVETLİ RÜZGAR

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 4

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğie kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, bu sabah ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 5

ALEVLER ÇEŞME OTOYOLU'NDA

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 6

ÖDEMİŞ

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 7

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti..

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 8

BİR ÖLÜ

Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı.

Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. 

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 9

ANTALYA LARA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lara semtindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 10

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi - 11

ALEVLER EVLERE YAKLAŞTI

Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı.

Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti.

Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.

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