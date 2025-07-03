İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir ve Antalya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor. Ödemiş'teki yangında 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti, Çeşme'deki yangında alevler otoyola indi, Lara'daki yangında ise alevler evlere yaklaştı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
İzmir ve Antalya'daki yangınlar devam ediyor.
Çeşme'deki yangında İzmir-Çeşme Otoyolu alevler nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Antalya Lara'daki yangında ise alevler evlere yaklaştı. Antalya Havalimanı'na uçuşlarda inişlerde zaman zaman aksamalar yaşanıyor