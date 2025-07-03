İzmir ve Antalya'da orman yangını: Çeşme'de otoyol kapandı, Lara'da alevler evlere yaklaştı, Ödemiş'te bir kişi can verdi

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğie kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, bu sabah ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı