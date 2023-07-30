İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor)
Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti. İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üç noktada da soğutma çalışmaları sürüyor. Son yangın haberi ise Aydın’ın İncirliova ilçesinden geldi. Zeytinlik alanda başlayan yangında, alevlerle mücadele sürüyor.
Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti.
İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde başlayan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde bir yangın haberi de Aydın’dan geldi. İncirliova’da havadan ve karadan müdahale başladı.