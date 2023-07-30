İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor)

Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti. İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üç noktada da soğutma çalışmaları sürüyor. Son yangın haberi ise Aydın’ın İncirliova ilçesinden geldi. Zeytinlik alanda başlayan yangında, alevlerle mücadele sürüyor.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 1

Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti.

İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde başlayan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde bir yangın haberi de Aydın’dan geldi. İncirliova’da havadan ve karadan müdahale başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 2

İZMİR - URLA

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 3

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 4

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale etti.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 5

OTOYOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı bir süre çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendirildi. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 6

Otoyoldaki bir araçta başlayan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 7

AYDIN'DA ORMAN YANGINI

İzmir'deki yangın haberinin yanı sıra akşam saatlerinde bir yangın haberi de Aydın'ın İncirliova ilçesinden geldi.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi İkizdere Barajı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 8

İZMİR - GÜZELBAHÇE (ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI)

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 9

İZMİR - KEMALPAŞA (ALEVLER KONTROL ALTINDA)

Kemalpaşa ilçesindeki yangın, Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde saat 12.00 sıralarında başladı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir ve Aydın’da orman yangınları (İncirliova’da alevlerle mücadele sürüyor) - 10

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (ALEVLER KONTROL ALTINDA)

Ege'deki yangınların yanı sıra bir yangın haberi de Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden geldi.

Kilitbahir köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönüm orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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