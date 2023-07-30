İzmir ve Aydın’da orman yangınları (Alevler kontrol altına alındı)
Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti. İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üç noktada da soğutma çalışmaları sürüyor. Son yangın haberi ise Aydın’ın İncirliova ilçesinden geldi. Zeytinlik alanda başlayan yangın da, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.
Ege bugün orman yangınlarıyla mücadele etti.
İzmir’in Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Urla ilçelerinde başlayan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde bir yangın haberi de Aydın’dan geldi. Kentin İncirliova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.