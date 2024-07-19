İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Temmuz’da ülke genelinde 34’ü orman 14’ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bursa, Kütahya ve Manisa'daki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçeleri ile Balıkesir Altıeylül’de de orman yangınları başladı. Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Gaziemir’deki yangın Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. İzmir’e inmek isteyen bazı uçaklar, çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Buca ve Gaziemir'deki yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.
İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'deki yangın dün saat 13.15'te, Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu.
Söndürme çalışmalarına; hava kararana kadar 7 uçak ve 16 helikopter de destek verdi.