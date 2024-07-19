İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Temmuz’da ülke genelinde 34’ü orman 14’ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bursa, Kütahya ve Manisa'daki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir’in Buca ve Gaziemir ilçeleri ile Balıkesir Altıeylül’de de orman yangınları başladı. Bergama’daki yangına müdahale için yola çıkan ekip kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişiden 1’i yaşamını yitirdi. Gaziemir’deki yangın Adnan Menderes Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. İzmir’e inmek isteyen bazı uçaklar, çevredeki havalimanlarına yönlendirildi. Buca ve Gaziemir'deki yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 1

İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'deki yangın dün saat 13.15'te, Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu.

Söndürme çalışmalarına; hava kararana kadar 7 uçak ve 16 helikopter de destek verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 2

Ancak sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle saatler ilerledikçe tehlike de arttı.

Gece de havadan müdahale yapabilmek için gece görüş özelliğine sahip 4 helikopter devreye girdi.

Yangının yaklaştığı Sarnıç mahallesinde bazı evlerin tahliyesine başlandı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 3

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi müdahale  etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yangının ikinci gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 4

GAZİEMİR'E SIÇRADI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Gaziemir'e sıçradı, bazı evler tahliye edildi
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 5

Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 6

Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.

Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 7

BAKAN YUMAKLI: 34’Ü ORMAN 14’Ü KIRSAL ALAN OLMAK ÜZERE 48 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın paylaştığı bilgilere göre, 18 Temmuz günü ülke genelinde çıkan 34’ü orman 14’ü kırsal alan olmak üzere toplam 48 yangına bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından müdahale edildi. Gün içerisinde büyüme potansiyeli olan 9 yangına havadan da müdahaleler yapılırken bu yangınlardan Manisa-Turgutlu, Bursa-Orhaneli, Edirne-Keşan, Kütahya-Gediz’de çıkan yangınlar ile önceki gün başlayan İzmir-Bergama yangını olmak üzere 5’i kontrol altına alındı. Balıkesir-Altıeylül, Uşak-Sivaslı ve İzmir-Foça’daki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 8

Bakan Yumaklı dün saat 13.25’te, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi mevkiinde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktığını ve yangına 10 dakika içinde saat 13.35’te Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla; 7 adet söndürme uçağı, 19 adet söndürme helikopteri, 50 adet arazöz, 6 adet iş makinesi ve 359 personel sevk edildi.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını belirterek, “Yangının meydana geldiği an itibarıyla; hava sıcaklığı 38 derece, rüzgar hızı saatte 53 kilometre, nem ise yüzde 25 olarak ölçülmüştür. Yangın; sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç, Fatih ve Hürriyet Mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. İzmir Valiliğimiz koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte, herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması adına, yangının tehdit ettiği yerleşim birimlerinde her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 9

Bakan Yumaklı, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirttiği paylaşımında, “Başlangıcından itibaren, aralıksız bir şekilde devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına, havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopterler de dahil olmak üzere havadan ve karadan devam edilmektedir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar, yangın gönüllüleri, STK’lar ve vatandaşlarımızın işbirliği ve destekleriyle enerjisi düşürülen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 10

MSB 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 11

İZMİR'E UÇUŞLAR AKSADI

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması hava ulaşımını da aksattı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 12

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 13

BALIKESİR ALTIEYLÜL'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi sorgu sonrası serbest kalırken, 1 kişi adliyeye sevk edilecek. Yangının balya makinesi çalıştırmaktan çıktığı iddia edilirken, devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 14

BERGAMA'DA YANGINA MÜDAHALEYE GİDEN EKİP KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş yaralandı.

Kazada yaralanan Dönertaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 15

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bölge sakinlerinin ellerindeki hortumlarla önlem aldığı görüldü.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 16
İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 17
İzmir ve Balıkesir'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi - 18
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