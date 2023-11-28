İzmir ve İstanbul’daki deniz taşkınlarına karşı kum torbalı önlem çağrısı

İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili olan fırtınanın ardından, deniz seviyesinin yükselmesi kıyılarda su baskınlarına yol açmış, bazı noktalarda oluşan dev dalgalar ve kıyı seli, sahil şeridinde yer alan işletme ve yapılarda hasara sebep oldu.

İstanbul’da haftasonu yaşanan fırtınada, Silivri’de oluşan dev dalgalar sonrası sahil şeridindeki bazı iş yerlerini su basmış, Sarıyer’de ise dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına zarar vermişti.

İzmir’de ise Konak, Alsancak ve Karşıyaka’da denizin taşması sonucu birçok işletme ve yapı sular altında kalmıştı.