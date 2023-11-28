İzmir ve İstanbul’daki deniz taşkınlarına karşı kum torbalı önlem çağrısı
Türkiye’nin batı kentlerinde denizin taşmasına neden olan fırtına, sahile yakın noktalarda yer alan işletme ve yapılarda hasara neden oldu. Deniz kıyıları, dere yatakları ve göl kenarlarındaki yapıların Kıyı Kanunu’na göre 100 metre içeride olması gerektiğini söyleyen Kadıoğlu, iklim değişikliğini günah keçisi ilan etmenin doğru olmadığını söyledi. Kadıoğlu, fırtınalarda su baskınlarına karşı naylon, ve kum torbasıyla önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.
İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili olan fırtınanın ardından, deniz seviyesinin yükselmesi kıyılarda su baskınlarına yol açmış, bazı noktalarda oluşan dev dalgalar ve kıyı seli, sahil şeridinde yer alan işletme ve yapılarda hasara sebep oldu.
İstanbul’da haftasonu yaşanan fırtınada, Silivri’de oluşan dev dalgalar sonrası sahil şeridindeki bazı iş yerlerini su basmış, Sarıyer’de ise dalgakıranları aşan dalgalar balıkçı barınağına zarar vermişti.İzmir’de ise Konak, Alsancak ve Karşıyaka’da denizin taşması sonucu birçok işletme ve yapı sular altında kalmıştı.