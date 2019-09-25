İzmir ve Manisa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
DHA
İzmir ve Manisa'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle iki kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
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1Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat
süren sağanak yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi.
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2Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları nedeniyle birçok evde ve iş yerinde hasar meydana geldi.
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3Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da
yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.
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4Ayrıca, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye
ekipleri gelinceye kadar kendi imkânları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suyu tahliye etti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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MANİSA'DA SAĞANAK
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde bulunan kapalı otopark ve pazar yerini su bastı.
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Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.
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15İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Mahalle sakinleri yetkililerden su baskınlarına karşı çözüm üretilmesini istedi.