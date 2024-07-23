İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin sözleri; bölgenin elektrik altyapısındaki ihmallere işaret etti. Akıma kapılarak can veren Özge Ceren Deniz’in babası, “Kusuru olanların hafif sebeplerle değil, kastla yargılanmalarını istiyorum.” dedi.
“Kablo, yüzeye yakındı.”
“Koruyucu boru kesilmişti.”
“Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktu.”
Bu ifadeler, İzmir’de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere ait.