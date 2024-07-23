İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı

İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin sözleri; bölgenin elektrik altyapısındaki ihmallere işaret etti. Akıma kapılarak can veren Özge Ceren Deniz’in babası, “Kusuru olanların hafif sebeplerle değil, kastla yargılanmalarını istiyorum.” dedi.

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 1

“Kablo, yüzeye yakındı.”

“Koruyucu boru kesilmişti.”

“Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktu.”

Bu ifadeler, İzmir’de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere ait.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 2

Olayla ilgili hazırlanan fezlekede; güvenlik kamerası incelemelerinden elde edilen bilgiler yer aldı.

Olay yerinde 4 Ocak günü İZSU ve ilgili mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak’ta ise mazgaldan duman yükseldiği şikayetleri sonrası Gediz Elektrik’in çalışma yaptığının görüldüğü belirtildi.

Bu iki çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun, yüzeye yakın olduğunu anlattı.

Koruyucu borusunun kesik olduğunu, elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini söylediler.

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 3

Mazgal yapımında çalışan Z.T; kazı çalışması yaparken bölgede elektrik hattı fark ettiklerini, bunun üzerine kepçeyi durdurup kürek yardımıyla çalışılması talimatı verildiğini söyledi.

“Mazgal yapım işi esnasında genel olarak mazgalın altına 50 santimetre bağlantı betonu konulur ancak çalışma yaptığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu çalışmada bu betonları koymadık ve getirmiş olduğumuz betonları şantiyeye geri getirdik. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'nundur ancak çalışma yaptığımız saat gece geç saat olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için 300'lük plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak boruyu kesti ve mazgal altına yerleştirerek beton attı ve üstüne mazgal yerleştirdi.”

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 4

Şüphelinin ifadesinde söz ettiği B.S; işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik’te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. ise mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenince kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

“Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar.”

İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 5

"KASITLA YARGILANMALARINI İSTİYORUM"

Akıma kapılarak ölen 2 kişiden Özge Ceren Deniz’in babası olay yerine gitti.

Acılı baba; sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini söyledi, “Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum, kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Hafif sebeplerle değil kastla yargılanmalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 6
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 7
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı - 8
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