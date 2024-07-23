İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciası: Tutuklananların ifadeleri ortaya çıktı

Şüphelinin ifadesinde söz ettiği B.S; işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik’te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. ise mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenince kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

“Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar.”