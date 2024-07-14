İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama
İzmir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilecek. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bilirkişi elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor. Elektrik dağıtım şirketinin "Sorumluluk şirketimizde değil" açıklaması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi iddialara yanıt verdi.
Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.