İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama

İzmir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağı çekilecek. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bilirkişi elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor. Elektrik dağıtım şirketinin "Sorumluluk şirketimizde değil" açıklaması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi iddialara yanıt verdi.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 1

Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 2

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 3

KABLOLAR AŞAĞI ALINACAK

İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santim daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 4

DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

`Olaya ilişkin İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede yapılan yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirilmişti.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 5

Olayla ilgili soruşturma kapsamında elektrik kaçağının yaşandığı noktada iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sonucu ulaşılan elektrik kablolarında kaçak olup olmadığına ilişkin testler yapılmıştı.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 6

BELEDİYEDEN YANIT GELDİ

Elektrik dağıtım şirketinin "Sorumluluk şirketimizde değil" açıklaması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi iddialara yanıt verdi. 

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Konak ilçesi Enver Dündar Başar Sokağı'nda iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası yetkili personel tarafından elektrik tesisatının kontrol edildiği, aydınlatma tesisatı kablolarında enerji olmadığının teyit edildiği belirtildi.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 7

Olayın nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi ve tekrarını önleyecek çalışmaların hızla hayata geçirilmesinin temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede belediyemizin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasından söz edilemeyeceği ortadadır. İZSU Genel Müdürlüğünün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından 3 adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında Gdz Elektrik AŞ'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 8

Raporda yapım çalışmalarından sonra Gdz Elektrik AŞ tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı hatta vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik AŞ’ye anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca kabloların üzerinde 2 farklı noktada onarım gerçekleştirildiği, Gdz Elektrik AŞ'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir."

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 9

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken kendisi de akıma kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri dağladı.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 10

Anne Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi. Oğlum daha damatlık giyecekti, el ele tutuşup öldüler. Hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" ifadelerini kullandı.

Öktemay'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Öktemay'ın ailesinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Öte yandan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in memleketi Osmaniye'de defnedilecek.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 11
İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama - 12
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