İzmir'de 2 kişiyi öldüren elektrik kaçağı nasıl oldu? | Belediye ve dağıtım şirketinden açıklama

DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

`Olaya ilişkin İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik şirketinden yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı bölgede yapılan yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirilmişti.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verilmişti.