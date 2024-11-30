İzmir’de 22 yıllık sır olay: Osman Dikici’ye ne oldu?

İzmir’de 22 yıl önce evinin önünden zorla otomobile bindirildikten sonra bir daha haber alınamayan Osman Dikici’nin anne ve babası, 22 yıldır yılmadan usanmadan oğullarını arıyor.

Olay, 1 Haziran 2002 gecesi Karşıyaka’da meydana geldi.

İlçede market işleten ve o zamanlar 27 yaşında olan Osman Dikici, evinin önünden aracına bineceği sırada, kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilip kaçırıldı ve o günden beri evine dönemedi.

Dikici’nin ailesi o günden bu yana çocuklarını aramayı sürdürürken, aile hem polise haber verdi hem de kendi imkanlarıyla çocuklarını aramayı sürdürdü. Ancak aramalardan hiçbir sonuç çıkmadı.

Son olarak 2018 yılında yapılan bir ihbar ile soruşturma yeniden açılsa da o çalışmalardan da bir sonuç çıkmadı.