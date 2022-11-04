İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İzmir, sabaha karşı 4,9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Kentte paniğe neden olan Buca merkezli depremde, 3 kişi bulundukları yerden atlayarak yaralandı. Sarsıntı etkisiyle de 20 bina ve bir cami minaresinde hasar oluştu.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 1

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 3

Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 4

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 5

1'İ AĞIR 3 YARALI

4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmazken balkondan atlayan 3 kişiden birinin durumu ağır.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler - 6

Deprem anıysa güvenlik kameralarına yansıdı. 

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