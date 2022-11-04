İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı.
Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı
4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmazken balkondan atlayan 3 kişiden birinin durumu ağır.
Deprem anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.