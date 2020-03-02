İzmir'de 40 yıldır eğik haldeki binalarda yıkım başladı

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 17:33
Bostanlı’da dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilen ve yaklaşık 40 yıldır eğik halde duran binalar için İzmir Valiliği tarafından ekim ayında, AFAD’ın 2017’de hazırladığı depreme dayanıklılık raporuna istinaden tahliye kararı verilmişti.
Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 ada ile ilgili ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayı halinde plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.