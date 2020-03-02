İzmir'de 40 yıldır eğik haldeki binalarda yıkım başladı

Diğer yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 ada ile ilgili ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen imar planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayı halinde plan yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için süreç başlamış olacak.