İzmir’de 5 canın gittiği patlamada ihmaller zinciri! 15 yıla kadar hapis cezası istendi
İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin iş yeri sahibi, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Şüphelilerin 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, zincirleme ihmaller tek tek anlatıldı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iş yeri sahibi, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.