İzmir’de 5 canın gittiği patlamada ihmaller zinciri! 15 yıla kadar hapis cezası istendi

LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu olan O.İ.’nin ise yetkili belgesi bulunmayan ve hizmet içi eğitim almayan M.K.’ye tüpleri teslim ettiği gerekçesiyle maktullerin ölümü ve müştekilerin yaralanmasında kusurunun bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.