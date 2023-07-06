İzmir'de 5 kişinin öldüğü "makas" kazasının tutanağı ortaya çıktı
İzmir'de hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı ve 5 kişinin öldüğü kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta kazadaki tüm kusurun, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a ait olduğu belirtildi.
Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi.
Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı.
Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.