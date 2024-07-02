İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı
İzmir'de bir lokantada meydana gelen 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesinin olmadığı tespit edildi. İş yerinin ruhsat başvurusunun da henüz inceleme aşamasında olduğu ifade ediliyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin can verdiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin, tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı belirtildi.