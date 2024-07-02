İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı

İzmir'de bir lokantada meydana gelen 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesinin olmadığı tespit edildi. İş yerinin ruhsat başvurusunun da henüz inceleme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 1

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin can verdiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin, tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 2

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 3

İş yeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 4

TÜPÜ DEĞİŞTİREN KİŞİNİN YETKİ BELGESİ YOKMUŞ

Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi.
M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 5

Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 6

İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 7

Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 8

Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 9

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 10

İŞ YERİ SAHİBİ VE TÜPÜ DEĞİŞTİREN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama | Yetki belgesi olmadığı ortaya çıktı - 11
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