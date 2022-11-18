İzmir'de 79 gün sonra yağmur

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Kent merkezinde metrekareye 30 kilogram yağış düştü.
Sürücüler su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler suyla doldu.
Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışın saat 20.00'ye kadar süreceğini daha sonra da şiddetinin azalacağını duyurdu.
İzmir ve çevresinde yaklaşık 2,5 aydır yağmur yoktu.
Bu nedenle buğday ve kışlık sebze-meyve ekiminde gecikme olmuştu.