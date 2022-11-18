İzmir'de 79 gün sonra yağmur

Bir süredir kuraklıkla mücadele eden İzmir ve çevresine 79 gün sonra yağmur yağdı. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 1

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 2

Kent merkezinde metrekareye 30 kilogram yağış düştü.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 3

Sürücüler su birikintilerinin olduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt geçitler suyla doldu.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 4

Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 5

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağışın saat 20.00'ye kadar süreceğini daha sonra da şiddetinin azalacağını duyurdu.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 6

İzmir ve çevresinde yaklaşık 2,5 aydır yağmur yoktu.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 7

Bu nedenle buğday ve kışlık sebze-meyve ekiminde gecikme olmuştu.

İzmir'de 79 gün sonra yağmur - 8

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