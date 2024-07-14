İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi

3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı.