İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki Kazım Yılmaz, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı.