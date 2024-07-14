İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangında, araçta bulunan 4 yaşındaki Kazım Yılmaz, hayatını kaybetti. Küçük çocuğun otomobilde kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi - 1

3 Eylül Mahallesi 2038 Sokak'ta park halindeki otomobilde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmına sıçradı ve ardından yanında park halindeki minibüse de sıçradı.

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İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi - 3

Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan otomobildeki 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi - 4

Küçük çocuğun cansız bedeni, polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'de acı olay: Kendisini hastaneye götürecek babasını beklerken yanarak can verdi - 5

Kazım'ın kolunu incittiği için kendisini hastaneye götürecek olan babasını beklediği sırada otomobilde yangının çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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