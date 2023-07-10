İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını

"KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"

Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:



"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."