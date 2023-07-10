İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını
İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Aliağa’da rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, yerleşim yerleri de tahliye edildi. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bir süre İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Çeşitli illerden gelen uçaklar Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Aliağa'daki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Menderes'teki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
İzmir'in iki ilçesinde bugün öğle saatlerinde art arda orman yangını çıktı.