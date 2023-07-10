İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını

İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Aliağa’da rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, yerleşim yerleri de tahliye edildi. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bir süre İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Çeşitli illerden gelen uçaklar Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Aliağa'daki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Menderes'teki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 1

İzmir'in iki ilçesinde bugün öğle saatlerinde art arda orman yangını çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 2

Aliağa ilçesi Çatıdere Mahallesi’ndeki orman yangını saat 13.45 sıralarında başladı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 3

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi de alevlere müdahale etti.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 4

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle Aliağa'daki yangın kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 5

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" söyledi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 6

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ, BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Aliağa'daki yangın nedeniyle bölge sakinleri, denizden ve karadan tahliye edildi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 7

Yangın nedeniyle tatil sitesinde bulunan toplam 4 ev hasar alırken, 1 evin tamamen yandığı öğrenildi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 8

MENDERES’TE DE ORMAN YANGINI

İzmir'deki ikinci yangın haberi ise Menderes ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına havadan 5 helikopter, 3 uçak ile ekipler müdahale ediyor. 

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 9

Karadan da 14 arazöz, 4 dozerle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor.

Ekipler, sanayi bölgesine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 10

VALİDEN AÇIKLAMA

Yangınlara ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bir açıklama yaptı.

Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yapan Köşger, Aliağa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 15 kişinin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 11

Alevlerin tehdidi altındaki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini söyleyen Köşger, "Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu." dedi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 12

"KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"

Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 13

YANGIN NEDENİYLE UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Bölgedeki yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamadı.

Çeşitli illerden gelen uçaklar Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 14

Öte yandan Aliağa'da kontol altına alınan yangının verdiği hasar havadan görüntülendi.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 15
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 16
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 17
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 18
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 19
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 20
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 21
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 22
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 23
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 24
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 25
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 26
İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını - 27
DAHA FAZLA GÖSTER