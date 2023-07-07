İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu)

İzmir’in Konak ilçesinde anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan komşular, binada oluşan koku sonrası ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunu evlerinde ölü olarak buldu.

Olay, Atilla Mahallesi 474 Sokak 92 numaralı apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri, ihbarda bulundu.