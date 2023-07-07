İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu)

İzmir’de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren ile Yalçın Suat Gürzeren’in yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Anne ve oğlunun ölüm nedenlerinin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı bildirildi.

İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu) - 1

İzmir’in Konak ilçesinde anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan komşular, binada oluşan koku sonrası ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunu evlerinde ölü olarak buldu.

Olay, Atilla Mahallesi 474 Sokak 92 numaralı apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri, ihbarda bulundu.

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İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu) - 2

Adrese gelen polisler, kötü kokunun apartmana 4'üncü kattan yayıldığını tespit etti. Bir süredir komşularından haber alınamadığını bildiren apartmandakilerin ifadesi doğrultusunda, çalınan kapı açılmayınca polis çilingir çağırdı.

İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu) - 3

Çilingir kapılı açmasıyla daireye giren polis ekipleri, anne Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren’in cesedini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.

İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu) - 4

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Suzan ile Suat Gürzeren'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ön otopside anne ve oğlun vücudunda darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı bildirildi.

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