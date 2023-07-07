İzmir'de anne ve oğlunun sır ölümü (Ön otopsi raporu belli oldu)
İzmir’de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren ile Yalçın Suat Gürzeren’in yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Anne ve oğlunun ölüm nedenlerinin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı bildirildi.
İzmir’in Konak ilçesinde anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan komşular, binada oluşan koku sonrası ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunu evlerinde ölü olarak buldu.
Olay, Atilla Mahallesi 474 Sokak 92 numaralı apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süredir apartman içine yayılan kötü kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri, ihbarda bulundu.