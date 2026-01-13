İzmir'de banka aracını soydular. Güvenlikleri kelepçeleyip 30 torba para çaldılar
13.01.2026 15:37
İHA
İzmir'de ATM'ye para yüklemek için gelen güvenlikleri kelepçeleyip dövdüler, 30 milyon lirayla kayıplara karıştılar. Olay yerinden kaçan iki soyguncu aranıyor.
ATM'ye para yüklemek için gelen güvenlikleri kelepçelediler, 30 torba parayla olay yerinden kaçtılar.
İzmir'deki soyguna karışan iki şüpheli, ekiplerce aranıyor.
Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM’ye para aktarımı için olay yerine geldi.
Araçta görevli güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37) ATM içerisinde işlem yaptığı sırada, arkalarından gelen 3 şüpheli görevlilere silah doğrulttu.
PLATİK KELEPÇEYLE 30 TORBA PARA ÇALDILAR
Silahlı soyguncular, güvenlik görevlileri C.M. ve R.A.'yı ellerinden plastik kelepçeyle bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, güvenlik görevlisi R.A.'ya ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Ardından harekete geçen soyguncular, ATM içerisindeki paralar ile nakil aracında bulunan yaklaşık 25-30 torba içerisindeki yaklaşık 30 milyon TL nakit parayı alarak araca yükledi.
Milyonluk vurgunu gerçekleştiren 3 şüpheli, olay yerinde beklettikleri ön tarafında hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.
Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak araçta ve çevrede parmak izi incelemesi yaptı. Elleri kelepçeli halde bulunan ve dövüldükleri öne sürülen güvenlik görevlileri, ilk ifadelerinde olayın şokunu yaşadıklarını belirtti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemeleri sonucunda, olaya karışan şüphelilerden birinin F.M. olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, kimliği belirlenen F.M. ve yanındaki diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.