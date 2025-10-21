İzmir'de Betül'e dehşeti yaşatmıştı: Mahkeme kararını açıkladı

ISRARLI TAKİP ŞİKAYETİ

Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini yaklaşık beş aydır ısrarla takip ettiğini, bu nedenle jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü de kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi.

Betül Ç., ayrıca saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, uykusuz günler geçirip kabuslar gördüğünü belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı.

Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle silahla yağma suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca hakaret suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.