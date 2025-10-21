İzmir'de Betül'e dehşeti yaşatmıştı: Mahkeme kararını açıkladı

İzmir'de Betül Ç. isimli genci bıçakla yaralayıp, telefonunu çalan Çağlar Efe D. isimli saldırgana 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme tehdit suçundan ise beraat kararı verdi.

İzmir'de 18 yaşındaki Betül Ç.'ye bıçakla saldıran Çağlar Efe D.'ye 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 25 Ekim günü Kemalpaşa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre komşusunun kızı Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti.

BIÇAKLA BOYNUNDAN YARALADI

Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı.

Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip, kaçtı.

Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Genç Betül tedavi altına alınırken, saldırgan saklandığı evde bir gün sonra yakalandı.

Aramada Betül Ç.'den gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., tutuklandı.

ISRARLI TAKİP ŞİKAYETİ

Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini yaklaşık beş aydır ısrarla takip ettiğini, bu nedenle jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü de kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi.

Betül Ç., ayrıca saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, uykusuz günler geçirip kabuslar gördüğünü belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı.

Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle silahla yağma suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca hakaret suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR AÇIKLANDI

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim'de duruşma görüldü.

Sanık Çağlar Efe D.'in avukatı, müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla tekrar rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme başkanı ise dosyada üç kişilik heyet tarafından düzenlenen ve sanığın akli melekelerinin tam olduğu yönündeki kesin rapor nedeniyle talebi reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Çağlar Efe D.'nin üzerine atılı suçlamalardan ayrı ayrı ve indirimsiz cezalandırmasını talep etti.

Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

ahkeme heyeti suçun niteliğini kasten öldürmeye teşebbüs olarak kabul ederek 12 yıl hapis, ayrıca silahla yağma suçundan ise sanık Çağlar Efe D.'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Tehdit suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

