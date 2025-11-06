İzmir'de bulundu | Binlerce yıllık kapların sırrı: Gerdanlık ayrıntısı dikkat çekti
06.11.2025 10:36
DHA
İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nde devam eden çalışmalarda beş bin yıllık olduğu belirlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar bulundu. Kapların üzerindeki gerdanlık ayrıntısı dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle İzmir'deki Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Geçmiş kazılarda üst üste dokuz köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.
Bu yılki kazılarda ise 5 bin yıl öncesine tarihlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar bulundu.
İZMİR'İN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR
Höyüklerin öneminden bahseden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü, İzmir'de ilk köy yerleşiminin başladığı yer." dedi.
İki höyüğün, İzmir'in geçmişine yönelik önemli bulgular barındırdığını anlatan Derin, "Amacımız turizm ve arkeolojik alan oluşturabilmek. Çok geniş bulgulara rastlıyoruz." ifadelerini kullandı.
5 BİN YILLIK KAPLARIN SIRRI
Milattan Önce 2 bin 800 yıllarında depremle yıkıldığı anlaşılan Erken Tunç Çağı'nda kurulan yerleşimde, birçok yapı ve içinde de yüzlerce çanak çömlek ile diğer bulguları rastladıklarını anlatan Derin, "Bu seneki çalışmalarımızda birkaç yapı üzerinde çalıştık. Çok miktarda özel kaba rastladık" dedi.
Buluntularla ilgili ayrıntıları paylaşan Doç. Dr. Zafer Derin, şöyle devam etti:
"- Bu özel kaplar, daha çok kadınlara hitap ediyor. Üzerinde kabartmalar olan, 'libasyon' dediğimiz adak kutu ve kapları ortaya çıkardık.
- 20'ye yakın çanak çömleğin yarısından fazlasının özel kaplar olduğunu gördük. Kadını anımsatan gerdanlık kabartmalı kaplar var. Küçük boyutta olanların üzerinde ise yine çeşitli bezemeler bulunuyor."
"- Bunların hepsi pişmiş topraktan yapılmış. 5 bin öncesine tarihleniyor. Kentin ticari ve kültürel sürecinin, Yassıtepe'de başladığını ortaya koyuyor. Bazıları sağlam ele geçerken, bazıları restore edildi.
- Çoğuna sıvı madde koymak için yapılmış. Kadın, Yassıtepe'de çok önemli."