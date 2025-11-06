İzmir'de bulundu | Binlerce yıllık kapların sırrı: Gerdanlık ayrıntısı dikkat çekti

Geçmiş kazılarda üst üste dokuz köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

Bu yılki kazılarda ise 5 bin yıl öncesine tarihlenen gerdanlık kabartmalı özel kaplar bulundu.