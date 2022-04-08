İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

Bir diğer müşteri Ersin Güler de, “2-3 gün boyunca çamur yağdığından dolayı arabamın rengi de siyah olduğu için ciddi bir renk farkı oluştu. Çamur bir anda fark ettirdi. Bu benim ikinci aracım, az önce kahverengi olan diğer aracımı da yıkatmak için getirdim” ifadelerini kullandı.