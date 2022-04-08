İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

İzmir’de toz taşınımıyla birlikte yağan yağmur nedeniyle çamur yağdı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. Bir oto yıkama işletmesinin sahibi Kerem Vazgeç, işlerinin yüzde 70-80 oranında arttığını söyledi.

Haberler - İHA 08.04.2022 - 14:15

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Suriye üzerinden gelen toz taşınımı uyarısı yaptı.

 Toz taşınımı dün akşam itibarıyla ’de de görüldü. 

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 2

Yağan yağmurla birlikte yer yüzüne çamur olarak inen tozlar, araçların üzerini kapladı. İzmirliler sabah uyandıklarında araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını gördü.

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 3

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih ederken, bazıları da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda yoğunluk ve uzun araç sıraları oluştu.

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 4

"İŞLERİMİZ YÜZDE 70-80 ORANINDA ARTTI"

Konak ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda da araç yoğunluğu görüldü.

İşletmeci Kerem Vazgeç, çamur yağışı sebebiyle sabah erken saatlerde insanların araçlarını yıkatmaya getirdiklerini belirtti. Vazgeç, “Araçların üzerine tamamen çamur olarak yağmış. İşlerimizde de bu yüzden bir artış var. İşlerimiz şu an yüzde 70-80 oranında arttı” dedi.

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 5

Aracını yıkatmaya getiren Barış Örekli ise toz taşımının ve çamur yağışısın küresel ısınma sebebiyle doğanın getirdiği bir şey olduğunu söyleyerek, “Yapacak bir şey yok. Aracı dün temiz bırakmıştım ama bugün çamur içinde buldum. Direkt yıkamaya getirdim” diye konuştu.

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 6

Bir diğer müşteri Ersin Güler de, “2-3 gün boyunca çamur yağdığından dolayı arabamın rengi de siyah olduğu için ciddi bir renk farkı oluştu. Çamur bir anda fark ettirdi. Bu benim ikinci aracım, az önce kahverengi olan diğer aracımı da yıkatmak için getirdim” ifadelerini kullandı.

İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 7
İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 8
İzmir’de çamur yağdı: Oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı - 9

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