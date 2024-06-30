İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit! Orman yangınının çıkış anı saniye saniye görüntülendi

İZMARİTİ ATAN GÖZALTINDA

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.