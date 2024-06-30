İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangının atılan sigara izmaritinden dolayı başladığı ortaya çıktı. Bir kişinin sigara izmaritini atıp yangına neden olduğu anlar, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, izmariti atan kişinin ilk önce yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istediği ancak alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdüğü görüldü. Yangına neden olduğu belirtilen kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 1

İzmir’in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 2

Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 3

Menderes’teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme’deki yangın ise atılan sigara izmariti nedeniyle başladı.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 4

YANGININ BAŞLADIĞI AN KAMERADA

Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 5

İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 6

Görüntülerde yükselen dumanı gören bir kişinin yardıma koştuğu görülüyor.

İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı - 7

İZMARİTİ ATAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangına neden olan kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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