İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı
İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangının atılan sigara izmaritinden dolayı başladığı ortaya çıktı. Bir kişinin sigara izmaritini atıp yangına neden olduğu anlar, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, izmariti atan kişinin ilk önce yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istediği ancak alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdüğü görüldü. Yangına neden olduğu belirtilen kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İzmir’in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.