İzmir’de Çeşme’yi yakan izmarit: Yangına neden olan kişi tutuklandı

İZMARİTİ ATAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangına neden olan kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.