İzmir'de çifte cinayet! Katilin şeytani planı: Defin işlemlerini kendisi yapmış

Ekipler, evde emekli hemşire Nilüfer Tuzlulu ile emekli askeri personel Yusuf Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, her iki kişinin de çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.