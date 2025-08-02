İzmir'de çifte cinayet! Katilin şeytani planı: Defin işlemlerini kendisi yapmış
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kötü koku şikayeti sonrası girilen evde, cansız bedenleri bulunan Nilüfer Tuzlulu (63) ile birlikte yaşadığı Yusuf Yıldırım'ın (78) bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Çifte cinayetin şüphelisinin keşif yaptığı, kask taktığı ve evi dağıtarak olayı hırsızlık gibi göstermeye çalıştığı tespit edildi.
Olay, 28 Temmuz'da Narlıdere ilçesi 2'nci İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden gelen kötü koku üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.