İzmir'de çöp yığınları oluştu

İzmir Buca Belediyesi'nde işçiler 8 gündür iş bırakma eylemi yapıyor.

İzmir'de çöp yığınları oluştu - 1

İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de çöp yığınları oluştu - 2

İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.

İzmir'de çöp yığınları oluştu - 3

İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu.

İzmir'de çöp yığınları oluştu - 4

Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.

İzmir'de çöp yığınları oluştu - 5

Buca Belediyesi'nde çalışan bin 763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.

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