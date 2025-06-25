İzmir'de çöp yığınları oluştu
İzmir Buca Belediyesi'nde işçiler 8 gündür iş bırakma eylemi yapıyor.
İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.
İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.
İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.
İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu.
Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.
Buca Belediyesi'nde çalışan bin 763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.