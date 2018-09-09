İzmir'de coşkulu kutlama
DHA, İHA
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
-
1İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapıldı.
-
2Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
-
3Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı. Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19