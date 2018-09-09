NTV

İzmir'de coşkulu kutlama

DHA, İHA

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümünde çeşitli etkinlikler yapıldı.
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    Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
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    Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı. Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi.
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