İzmir'de denizin rengi yeşile döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahil, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünü belirten bir vatandaş, ''Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' dedi.

Abone ol Paylaş









DHA 05.10.2021 - 16:50

Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti.

Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.

İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.

Yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir (56), "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var'' dedi.

Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu (38), "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Müsilaja benziyor'' diye konuştu.

''ÇOK ŞAŞIRDIM'' Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok (51) da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' şeklinde konuştu.