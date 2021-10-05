İzmir'de denizin rengi yeşile döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahil, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünü belirten bir vatandaş, ''Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' dedi.

DHA 05.10.2021 - 16:50

İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 1
Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 2
Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 3
İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 4
Yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir (56), "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var'' dedi.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 5
Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu (38), "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Müsilaja benziyor'' diye konuştu.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 6

''ÇOK ŞAŞIRDIM''

Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok (51) da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' şeklinde konuştu.
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 7
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 8
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 9
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü - 10

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