İzmir'de denizin yüzeyini 'deniz marulu' kapladı

DHA 08.05.2021 - 13:11
Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:
"Bu kirlilik devam ettiği sürece İzmir Körfezi'nde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) patlamalarından ve kokudan hep rahatsız olacağız. Öte yandan deniz marullarının insan sağlığına bir zararı yok. Ortamdaki bütün oksijeni çektikleri için zararı direkt olarak denize oluyor"
Artagan, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Deniz marulları suyun üzerine çıkıyor. Temizlenmesi gerekiyor. Yosunlar zamanla dibe çöküyor. Denizin dibine çöken yosunlar, belli bir süre sonra koku yapabiliyor, denizde bulanıklığa neden olabiliyor. Deniz marulları balıkçı teknelerine de zarar veriyor. Balıkçılar olarak bizi zorladığı zamanlar oluyor biz elbette denizin temiz olmasını isteriz. Yıllardır yaşanıyor"