İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar!

İzmir’de bir doktor, görev yaptığı hastanenin acil servisinde iki kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili olarak iki saldırgandan biri tutuklandı. Soruşturma sürerken tutuklanan şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi. Dosyaya olay anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı da girdi. Görüntülerde iki saldırganın, doktor İrem Sarıkaya’ya saldırdığı, şüphelilerden Yağmur A.’nın genç doktorun saçını çekerek kopardığı görülüyor.

İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 1

İzmir’de bir doktorun acil serviste uğradığı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 15 Ekim günü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

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İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 2

İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında tartışma çıktı.

Doktorun beyaz kod bildirimi yapması sonrası iki kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra iki kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.

Saçı çekilerek kopartılan doktor İrem Sarıkaya, dövüldü.

İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 3

Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 4

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Yağmur A. hakkında sağlık çalışanına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit, Sinem C. hakkında ise sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.

Yağmur A. ve Sinem C.’nin yargılanmalarına İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.’nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 5

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sürerken, doktor Sarıkaya’nın dövüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 6

Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya’nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.’nın Sarıkaya’nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı.

İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar! - 7

Ayrıca Yağmur A.’nın, doktor Sarıkaya’dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

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