İzmir’de doktora saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Saldırıp saçını kopardılar!
İzmir’de bir doktor, görev yaptığı hastanenin acil servisinde iki kişinin saldırısına uğradı. Olayla ilgili olarak iki saldırgandan biri tutuklandı. Soruşturma sürerken tutuklanan şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi. Dosyaya olay anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı da girdi. Görüntülerde iki saldırganın, doktor İrem Sarıkaya’ya saldırdığı, şüphelilerden Yağmur A.’nın genç doktorun saçını çekerek kopardığı görülüyor.
İzmir’de bir doktorun acil serviste uğradığı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.Olay, geçen yıl 15 Ekim günü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.