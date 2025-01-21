İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 'Yılın iş adamı'nın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı
İzmir'de iflas etmiş sigorta şirketinin hisselerini yasa dışı yollarla devralan ve şirket sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon liralık kamu zararına neden olan, beş kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 180 milyon lira karşılığında kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirdiği ileri sürülen yönetim kurulu başkanı da var.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve İstanbul olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında Paragon Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.G.'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.