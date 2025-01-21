İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 'Yılın iş adamı'nın da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı

Yürütülen çalışmalar sonucunda ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan miktarın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan miktarın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı öğrenildi.

Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve şirketin Yönetim Kurulu üyesi ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.