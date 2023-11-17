İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde 18 yaşındaki Metin S.'nin müzik anlaşmazlığı nedeniyle düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan Metin S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 1

Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi.

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.

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İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 3

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 4

Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 5

Polis ekipleri kaçan Metin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı - 6

Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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