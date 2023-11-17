İzmir'de düğün davetlilerine ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde 18 yaşındaki Metin S.'nin müzik anlaşmazlığı nedeniyle düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan Metin S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi.
Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.
Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.