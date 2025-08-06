İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama
İzmir'de yarından itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı bildirildi. Günlerce devam edecek olan su kesintisinin biteceği tarihe de açıklamada yer verildi. Peki, İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. İzmir Belediyesi de vatandaşları sosyal medya hedabından bilgilendirdi.