İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. İzmir Belediyesi de vatandaşları sosyal medya hedabından bilgilendirdi.