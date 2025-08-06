İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama

İzmir'de yarından itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı bildirildi. Günlerce devam edecek olan su kesintisinin biteceği tarihe de açıklamada yer verildi. Peki, İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama - 1

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. İzmir Belediyesi de vatandaşları sosyal medya hedabından bilgilendirdi.

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İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama - 2

Yapılan açıklamada; "Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, İzmir’de 6 Ağustos’tan itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler, 21 Ağustos’a kadar dönüşümlü olarak devam edecektir.

Vatandaşlarımızın kesintilerden önce gerekli önlemleri alması önemle rica olunur." denildi.

İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama - 3

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

İzmir'de düzenli su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir Belediyesi'nden açıklama - 4

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

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