Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın takip ettiği tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TSK komuta kademesi izledi. Seçkin gözlemci gününü Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile Azerbaycan, Gambiya, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova ve Ruanda'nın savunma bakanları, Bosna Hersek, Etiyopya, Kazakistan, Libya, Macaristan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları da takip etti. Senaryonun dün gece icra edilen bölümünün ardından tatbikat, bugün hava hücum harekatı ve amfibi harekatıyla devam etti. Topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekatta, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada, 6 kilometre mesafeden 76 milimetrelik deniz toplarını ateşledi. Senaryo gereği düşmanın sembolik komuta yeri, Türk ve ABD topçu bataryalarıyla ateş altına alındı. Dün gece uygulanmaya başlanan hava hücum harekatının devamında da 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 3 CH-47 Chinook helikopter görev yaptı. Sikorsky ile obüs, CH-47 ile de mühimmat konteyneri taşındı. Harekata, F-4 uçaklar güdümlü mühimmatla hava desteği sağladı. Denizden de SAT botundan, çıkarma yapılacak sahile makineli tüfek ve RPG-7 tanksavar atışları gerçekleştirildi. Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yeri belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı. Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için torpido attı. Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara geçiş açmak için AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (infilaklı yaya geçiş açma sistemi) kullanıldı. Çıkarma harekatına TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da katıldı. Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken, Bora keskin nişancı tüfeğiyle keskin nişancılar 600 metreden hedefleri başarıyla vurdu. Otonom su altı cihazı ile mayın harbi dalgıçları, belirlenen mayınları imha etti. Senaryo gereği yaralanan iki asker helikopterle tahliye edilerek, biri sıhhi müdahale odası bulunan TCG Bayraktar'a diğeri ise yakındaki seyyar sahra hastanesine götürüldü. Amfibi harekat, taarruz helikopterlerinin atışlarıyla devam etti. Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. Topçu ve havan atışları da bölgeyi baskı altına aldı. Tanksavar mevziler, lazer güdümlü kaideye monteli Cirit füzeleriyle etkisiz hale getirildi. Karşıt kuvvet mühimmat depolama alanlarını temsil eden hedefler de F-16 uçaklarının tam isabetli vuruşlarıyla imha edildi. Tatbikat kapsamında denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye de yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri eş zamanlı ve koordineli hareketlerini gerçekleştirdi. Düşman sahasında bulunan pilotun kurtarılmasının ardından yüksek değerlikli hedefe yönelik görev harekatında uzman nişancılar, kritik hedefleri etkisiz hale getirdi.