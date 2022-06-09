İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi)

Seçkin gözlemci gününü Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile Azerbaycan, Gambiya, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova ve Ruanda'nın savunma bakanları, Bosna Hersek, Etiyopya, Kazakistan, Libya, Macaristan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları da takip etti.