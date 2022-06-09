İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın takip ettiği tatbikatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Batman'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 12:55 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 13:56

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 1

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın seçkin gözlemci gününü, Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı , AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve TSK komuta kademesi izledi.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 2

Seçkin gözlemci gününü Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile Azerbaycan, Gambiya, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova ve Ruanda'nın savunma bakanları, Bosna Hersek, Etiyopya, Kazakistan, Libya, Macaristan ve Pakistan'ın genelkurmay başkanları da takip etti.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 3

Senaryonun dün gece icra edilen bölümünün ardından tatbikat, bugün hava hücum harekatı ve amfibi harekatıyla devam etti.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 4

Topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekatta, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Heybeliada ve TCG Büyükada, 6 kilometre mesafeden 76 milimetrelik deniz toplarını ateşledi. Senaryo gereği düşmanın sembolik komuta yeri, Türk ve ABD topçu bataryalarıyla ateş altına alındı.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 5

Dün gece uygulanmaya başlanan hava hücum harekatının devamında da 4 Atak, 4 Cougar, 4 Sikorsky ve 3 CH-47 Chinook helikopter görev yaptı. Sikorsky ile obüs, CH-47 ile de mühimmat konteyneri taşındı.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 6

Harekata, F-4 uçaklar güdümlü mühimmatla hava desteği sağladı. Denizden de SAT botundan, çıkarma yapılacak sahile makineli tüfek ve RPG-7 tanksavar atışları gerçekleştirildi.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 7

Tatbikatta bir düşman denizaltı bulunduğu senaryosu üzerine tam yeri belirlenmesi için 3 Sikorsky helikopteri, deniz yüzeyine yaklaşarak sonar cihazı daldırdı. Deniz karakol uçağı da denizaltıyı etkisiz hale getirmek için torpido attı.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 8

Düşman hedeflerinin obüslerle vurulduğu tatbikatta, çıkarmaya katılan unsurlara geçiş açmak için AKSAR (Roketle sevk edilen hat imha hakkı) ve İYGAS (infilaklı yaya geçiş açma sistemi) kullanıldı.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 9

Çıkarma harekatına TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da katıldı. Amfibi harekatına destek için topçu atışları sürerken, Bora keskin nişancı tüfeğiyle keskin nişancılar 600 metreden hedefleri başarıyla vurdu.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 10

Otonom su altı cihazı ile mayın harbi dalgıçları, belirlenen mayınları imha etti. Senaryo gereği yaralanan iki asker helikopterle tahliye edilerek, biri sıhhi müdahale odası bulunan TCG Bayraktar'a diğeri ise yakındaki seyyar sahra hastanesine götürüldü.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 11

Amfibi harekat, taarruz helikopterlerinin atışlarıyla devam etti. Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu. Topçu ve havan atışları da bölgeyi baskı altına aldı.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 12

Tanksavar mevziler, lazer güdümlü kaideye monteli Cirit füzeleriyle etkisiz hale getirildi. Karşıt kuvvet mühimmat depolama alanlarını temsil eden hedefler de F-16 uçaklarının tam isabetli vuruşlarıyla imha edildi.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 13

Tatbikat kapsamında denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye de yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterleri eş zamanlı ve koordineli hareketlerini gerçekleştirdi.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 14

AKINCI TİHA'LAR BATMAN'DAN HAVALANDI

Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Batman'daki üslerinden havalanan Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekata destek oldu.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 15

Meskun mahal muharebesi kısmında ise tankların sahaya girmesinin ardından SİHA atışları yapıldı. Ayrıca ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği ile tam isabet atışlar yapıldı. Tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavarlarla vuruldu.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 16

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, senaryonun başarıyla icra edilmesiyle sona erdi.

İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 17
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 18
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 19
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 20
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 21
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 22
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 23
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 24
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 25
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 26
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 27
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 28
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 29
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 30
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 31
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 32
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 33
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 34
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 35
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 36
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 37
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 38
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 39
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 40
İzmir'de Efes-2022 tatbikatı (Cumhurbaşkanı Erdoğan da tatbikatı izledi) - 41

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