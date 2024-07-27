İzmir'de elektrik akımına kapılan gencin ailesinden tepki

Sarıçiçek, gözaltı kararlarının güvenlik tedbiri olduğunu, bu anlamda Büyükşehir Belediyesindeki telaşa anlam veremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü ve üst düzey bazı yöneticilerin gözaltına alınması sonrasında bazı CHP milletvekillerinin yaptığı sert açıklamalar ve belediye başkanlarının soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye gelerek gövde gösterisi yapması adli mercileri etkilemeye yöneliktir. Bu davranışlar doğru değildir. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest bırakıldıktan sonra gülerek zafer kazanmışçasına adliyeden ayrılmışlardır. Soruşturmanın mağdur tarafında genç yaşta yaşamı sona ermiş 2 insan olduğu asla unutulmamalıdır. Herkesin sükunetle ve yargıyı etkilemeye çalışmadan, müdahale etmeden süreci takip etmesi lazımdır. İzmir'in göbeğinde tüm vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bunun sorumlularının bulunması hepimizin isteği. Sürecin sağlıklı yürümesi için de herkesin adli makamlara saygı duyması ve güvenmesi gerekir."