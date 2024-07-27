İzmir'de elektrik akımına kapılan gencin ailesinden tepki
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in dün yargılama sürerken adliyeye gidip açıklama yapmalarına tepki gösterdi. Açıklamayı aile adına yapan Sarıçiçek, "Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest bırakıldıktan sonra gülerek, zafer kazanmışçasına adliyeden ayrılmışlardır. Soruşturmanın mağdur tarafında, genç yaşta yaşamı sona ermiş 2 genç insanın öldüğü asla unutulmamalıdır." dedi.
İzmir'de sağanak sırasında sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişiden Özge Ceren Deniz'in (23) ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in adliyeye gelerek, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan 11 kişinin duruşmasını takip ederek açıklama yapmalarına tepki gösterdi.