İzmir’de elektrik akımından ölüm davasında ikinci gün: Savcı ara mütalaasını açıkladı
İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşma bugün görülüyor. Davanın bugün görülen duruşmasında savcı ara mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartının devamını isteyen savcı, yeni bilirkişi raporu da talep etti.
İzmir’in Konak ilçesinde su birikintisine basıp, elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili yargı süreci başladı.
Davada bugün ikinci duruşma görülüyor.
Bugün görülen duruşmada savcı ara mütalaasını açıkladı.
Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen savcı, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının devamını talep etti.
Cumhuriyet Savcısı ayrıca olaya ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.