İzmir’de elektrik akımından ölüm davasında ikinci gün: Savcı ara mütalaasını açıkladı

“YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİYORUM”

Raporda basına yansıyan 1,5 dakikalık görüntü izlenerek kablolara zarar verdikleri yönünde suçlamalar oluşturulduğunu iddia eden D.K, "3-4 Ocak'taki çalışma görüntülerimiz incelendiğinde kıvılcım çıkmadığı, zarar vermediğimiz görülmektedir. Bir zarar vermiş olsaydık arkadaşımız çarpılacaktı, incelendiğinde görülecektir. Neden bu iddia sadece bizim üzerimizdedir. Izgaranın etrafına attığımız beton Gdz'nin çalışmasında kırılmış, kablo bu yüzden sıkışmıştır. 9 Ocak'taki video detaylı izlenmemiştir. Yeni bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Gdz Elektrik Dağıtım şirketinde arıza onarım personeli olan tutuklu sanık F.A. ise 9 Ocak'ta vatandaşların kendilerini yolda durdurduğunu ve acil bir durum olduğunu söylediğini belirterek, "Arıza kaydı oluşturduk. Arkadaşımla müdahale ettik. İşimiz bitince kapattık." dedi. F.A, onarım yaptığı kabloyla kazaya neden olan kablonun farklı olduğunu öne sürdü.