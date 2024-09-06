İzmir’de elektrik akımından ölüm davasında ikinci gün: Tutuksuz sanıklar ifade verecek
İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada ikinci duruşma bugün görülecek. 13’ü tutuklu 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis isteniyor. Davada dün tutuklu sanıkların ifadeleri tamamlandı. Bugün tutuksuz sanıkların ifadelerine geçilecek.
İzmir’in Konak ilçesinde su birikintisine basıp, elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili yargı süreci başladı.
Davada bugün ikinci duruşma görülecek.
Dün görülen ilk oturum yaklaşık 10 saat sürdü.
13 tutuklu sanık hem ifade hem de savunmalarını verdi. Çapraz sorguda kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.Dava bugün tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam edecek.