İzmir'de elektrik akımından ölüm davasında sanıklar hakim karşısına çıkıyor
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yargı süreci başlıyor. Bugün ilk duruşma görülecek. 13'ü tutuklu 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis isteniyor.
Kentte, 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın (44) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yargılama süreci başlıyor.