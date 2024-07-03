İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı

İzmir’de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 26,4’e geriledi. Su seviyesinin son yılların en düşük değerlerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Camisi, yeniden görünür hale geldi. Kısa vadede susuzluk tehlikesi olmadığını söyleyen yetkililer, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı - 1

İzmir’in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda, doluluk oranı yüzde 26,4’e indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı - 2

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı - 3

Tahtalı’da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi.

İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı - 4

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı’ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti.

İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı - 5

Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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