İzmir’de endişelendiren görüntü: Barajdaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine geriledi, cami ortaya çıktı
İzmir’de içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 26,4’e geriledi. Su seviyesinin son yılların en düşük değerlerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Camisi, yeniden görünür hale geldi. Kısa vadede susuzluk tehlikesi olmadığını söyleyen yetkililer, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.
İzmir’in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda, doluluk oranı yüzde 26,4’e indi.